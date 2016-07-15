Samsung Galaxy S7 batte iPhone 6 negli USA

Sono stati dei mesi particolarmente importanti, questi ultimi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, appena quattro mesi fa, hanno registrato il proprio esordio sul mercato il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, attuali smartphone di top gamma della compagnia asiatica. Due device che hanno letteralmente spopolato, conquistando un po’ tutti: dai profani, ai semplici appassionati, passando addirittura per gli esperti e per gli addetti ai lavori. D’altronde, i dati stessi relativi alle vendite certificano questo attestato di forza. Il quale, incredibilmente, assume ancora più valore se si va a fare una piccola analisi di stampo “geografico”. Infatti, Samsung è una compagnia di livello internazionale che ha sede nella Corea del Sud. Ragion per cui, le sue roccaforti, generalmente, sono sempre state appannaggio dei paesi asiatici, diversamente da Apple, che invece spopola da sempre nel continente americano, soprattutto negli Stati Uniti. E, tuttavia, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono riusciti perfino nell’impresa di spostare tali equilibri. A cosa ci stiamo riferendo esattamente? È presto detto. Diversi analisti statunitensi, infatti, hanno preso in esame i dati del mercato della telefonia mobile relativo agli USA, facendo una scoperta a dir poco incredibile. Nel trimestre che va dallo scorso marzo, ossia dal mese in cui i due attuali smartphone di top gamma targati Samsung hanno segnato il proprio esordio, fino a quello di maggio, l’azienda coreana è riuscita a guadagnarsi una fetta più ampia rispetto a quella di Apple: esattamente il 16%, mentre Cupertino ha fatto segnalare un leggermente più modesto 14,8%. Tradotto in parole povere, insomma, per la prima volta in assoluto, gli apparecchi Samsung, negli Stati Uniti d’America, hanno venduto più di quelli riportanti l’iconica mela morsicata di Apple sulla propria scocca. Segno evidente dell’attuale forza del colosso asiatico, mentre quello americano non sta certamente vivendo il proprio periodo migliore.