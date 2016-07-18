Slittano il Samsung Galaxy C5 e C7?
18/07/2016
E apriamo dunque questa settimana, che di fatto ci inoltra nella seconda metà di luglio, per tornare a discutere, ancora una volta, del prossimo device di top gamma della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, stavolta ne parliamo soltanto in maniera indiretta: difatti, come sappiamo molto bene, il phablet di sesta generazione targato Samsung è un apparecchio telefonico particolarmente atteso, specialmente dall’utenza europea. Un dispositivo molto potente e performante, di primissima scelta, paritario a smartphone dalle prestazioni elevatissime come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. E, pertanto, il colosso asiatico starebbe pensando di far slittare l’uscita di altri due device: il Samsung Galaxy C5 e il Samsung Galaxy C7. Probabilmente ve ne ricorderete: alcune settimane fa, Samsung aveva finalmente iniziato a lanciare i primi due esordienti della nuova gamma C di apparecchi telefonici. Il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7, si sono da subito segnalati come due smartphone coraggiosi, dotati di peculiarità piuttosto interessanti. La loro primissima uscita è avvenuta nel territorio cinese, e, essendo andati piuttosto bene, sembrava che l’azienda coreana fosse pronta a esportarli anche altrove. Tuttavia, al momento le cose non stanno più così. Difatti, l’arrivo imminente del Samsung Galaxy Note 7, che potrebbe esordire sul mercato internazionale della telefonia mobile addirittura a inizio agosto, potrebbe stravolgere i piani della casa asiatica. La quale, a questo punto, starebbe seriamente pensando di far slittare l’uscita del Samsung Galaxy C5 e del Samsung Galaxy C7 un po’ più avanti. Scelta, questa, perfettamente logica, in quanto atta a evitare che i due dispositivi, per quanto sicuramente interessanti, vengano schiacciati ed alienati da un device decisamente più imponente ed ingombrante. E in tal senso, il rischio è palpabile. Come sempre, staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Naturalmente, in caso di novità, non mancheremo di aggiornarvi.
