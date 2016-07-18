Samsung Galaxy S7, altro aggiornamento

In questo caldo lunedì estivo, che di fatto ci permette di addentrarci nella seconda metà del mese di luglio, torniamo ancora una volta a discutere degli attuali device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Con l’uscita sempre più imminente del Samsung Galaxy Note 7, la compagnia sudcoreana si appresta a sferrare il colpo di grazia alla concorrenza, in un anno che, nel settore della telefonia mobile, l’ha vista recitare il ruolo di assoluta regina. Tuttavia, ciò non significa che l’azienda coreana tralasci tutti gli altri smartphone. Difatti, è notizia di poche ore che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge stiano andando incontro a un nuovo aggiornamento, l’ennesimo. L’update di cui stiamo parlando giunge proprio in Italia, ma al momento soltanto per quelli con brand Vodafone. Basato sul sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1, il firmware cui fa riferimento è alla versione G930FXXS1APG5. Naturalmente, per quanto questo aggiornamento sia naturalmente piuttosto importante, non aspettatevi chissà quali grandi rivoluzioni. Difatti, l’update già citato conterrà la classica patch relativa alla sicurezza, per l’occasione del mese di luglio. Pur se al momento verrà distribuito solamente sul Samsung Galaxy S7 brandizzato Vodafone, non ci sono dubbi sul fatto che presto verrà esportato anche sui dispositivi no brand e su quelli con brand TIM e brand Wind.