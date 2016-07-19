Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition, il video!

Giornate particolarmente positive, quelle che hanno dato il via a questa nuova settimana, per quel che concerne gli attuali device di top gamma prodotti dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, spopolano oramai da oltre quattro mesi
sul mercato internazionale della telefonia mobile, dove hanno fatto letteralmente incetta di critiche e recensioni positive: persino negli Stati Uniti d’America, vecchia roccaforte di Apple, sono riusciti a vendere più del concorrente iPhone 6S. Normale, dunque, che il colosso asiatico si prodighi nella realizzazione di ulteriori modelli e versioni: una di esse è la Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition, di cui stiamo parlando già da diverse settimane.
Infatti, oramai ci siamo. Sfortunatamente il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition non esordirà nel mercato italiano
, ma presso altri paesi il suo arrivo è ormai prossimo. E allora, ecco che l’azienda coreana ha deciso di pubblicizzare ulteriormente questo interessante smartphone, pubblicando sul proprio canale ufficiale di YouTube il video unboxing
del suo nuovo gioiellino.
La “presentazione” del Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition, così, avviene nel luogo più adeguato possibile, uno stadio
, dal momento che tale edizione è proprio dedicata ai prossimi Giochi Olimpici, che si terranno a breve in Brasile. Ma bando alle ciance adesso, diamo spazio alle immagini.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=a4u2bwHojIU[/embed]