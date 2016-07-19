Samsung Galaxy Note 7, confermata impermeabilità?

Torniamo dunque, ancora una volta, a discutere del prossimo apparecchio telefonico di top gamma targato Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Ormai manca poco, davvero poco. Lo sappiamo benissimo, poiché ve lo abbiamo ripetuto anche noi fino alla nausea: il phablet di sesta generazione targato Samsung è prossimo a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, tanto che il 2 agosto verrà finalmente presentato in via ufficiale dal colosso sudcoreano. Abbiamo parlato in lungo e in largo di tale dispositivo, sul quale permangono ormai solo alcuni piccoli dubbi circa qualche caratteristica tecnica. La sua nomenclatura, come ben sappiamo, sarà questa in vece di Samsung Galaxy Note 6, in quanto la compagnia asiatica ha ritenuto più conveniente che il phablet avesse un numero paritario a quello della linea S dei propri smartphone. Ad ogni modo, quando manca sempre meno sia alla sua presentazione che alla sua immissione ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile, continuano a sopraggiungere nuove, interessanti indiscrezioni che sanno tanto di conferma. Infatti, il Samsung Galaxy Note 7, con ogni probabilità, sarà impermeabile. Pur se ufficialmente esso non ha ancora ricevuto la certificazione IP68, che appunto conferma la resistenza alla polvere e alle infiltrazioni di liquidi, una nuova foto che ha preso a circolare nei giorni scorsi, e che proviene da un noto sito cinese, parrebbe invece darne una dimostrazione pratica: viene infatti mostrato un Samsung Galaxy Note 7, ricoperto d’acqua e sapone, evidentemente appena tirato fuori da un lavandino o da una bacinella. Considerando che anche il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge sono impermeabili, era molto probabile che Samsung avrebbe riservato tale peculiarità anche al suo nuovissimo phablet. E, anche se ancora non abbiamo in merito delle conferme ufficiali, la cosa oramai pare quasi scontata. In ogni caso, il 2 agosto verranno sciolti gli ultimissimi dubbi circa questo device.