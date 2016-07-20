Samsung Galaxy Note 7, nuovi leak

Quando mancano appena due settimane alla sua presentazione ufficiale, che, come ben sappiamo, avverrà il 2 agosto presso l’evento noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, il Samsung Galaxy Note 7 continua a far parlare largamente di sé. Nel settore della telefonia mobile, e non solo per quel che concerne il colosso asiatico Samsung ma in generale, il phablet di sesta generazione della compagnia sudcoreana è il protagonista indiscusso delle ultime settimane. Tutti, ma proprio tutti stanno parlando di questo dispositivo, particolarmente atteso qui nel Vecchio Continente: questo perché, come ben sappiamo, il suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, non venne mai esportato nei paesi europei. Ad ogni modo, molte di queste voci e di queste indiscrezioni sono alimentate anche dal fatto che, già da qualche giorno, stanno circolando una larghissima serie di leak riguardanti proprio il Samsung Galaxy Note 7. Se ne sta parlando in ogni dove e in tutte le salse: proprio ieri, ad esempio, una nuova immagine pareva confermare la caratteristica dell’impermeabilità, già propria del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Adesso, nuovi leak non fanno che confermarci molti dei rumors già circolati negli scorsi giorni, ingolosendoci, se possibile, ancora di più. In particolare, ci sono delle conferme sulla presenza della porta USB di tipo C, così come viene confermato che il device supporterà la ricarica veloce. Pochi dubbi anche sulle colorazioni, a questo punto: alle varianti più classiche come il nero, l’oro e l’argento, si dovrebbe infatti aggiungere l’elegante e vivace blu corallo.