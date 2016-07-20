La nuova S-Pen del Samsung Galaxy Note 7

Giorno dopo giorno, l’attesa si fa sempre più vibrante. Il Samsung Galaxy Note 7, come sappiamo fin troppo bene, è oramai lì lì per essere presentato in via ufficiale da Samsung. Il noto colosso tecnologico sudcoreano, infatti, il 2 agosto terrà un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2016, presso il quale mostrerà le ultimissime novità al mondo intero: la più importante dei quali, ovviamente, è appunto il phablet di sesta generazione. Il Samsung Galaxy Note 7 è particolarmente atteso in Europa, poiché, come purtroppo anche noi italiani sappiamo fin troppo bene, il suo predecessore, lo scorso anno, non venne mai esportato nel Vecchio Continente, nel tentativo (non molto ben riuscito a essere onesti) di spingere il più possibile il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Adesso, in ogni caso, ci siamo quasi. E se finora avevamo parlato solamente del phablet, una parolina in più la merita senza ombra di dubbio il suo accessorio principe, quella S-Pen inclusa al suo interno. Già, perché in qualche modo è proprio la S-Pen, nel corso di queste ultime ore, a guadagnarsi le luci della ribalta. E per un buon motivo. Se, infatti, da più parti sostenevano che il Samsung Galaxy Note 7 sarebbe stato impermeabile, nessuno aveva tenuto conto del fatto che esso include appunto un pennino, il cui destino, in tal senso, non era stato finora reso noto. Adesso, seppur ancora non abbiamo delle conferme ufficiali in merito, sembra che persino la S-Pen vanterà tale caratteristica. Proprio così: il pennino in dotazione del phablet di sesta generazione potrebbe essere impermeabile, e, pertanto, sarebbe possibile utilizzarlo sott’acqua senza problemi insieme al Samsung Galaxy Note 7.