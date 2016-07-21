Altro aggiornamento per Samsung Galaxy S6

Il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, nel corso di questi ultimi mesi, è stato a dir poco dominato dai vari device di top gamma, sia quelli attuali che quelli in divenire. Difatti, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, da quando alcuni mesi fa sono stati immessi sul mercato internazionale della telefonia, hanno fatto incetta di critiche e di recensioni positive, convincendo sia i critici che i semplici appassionati. E, col Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, ormai pronto a realizzare il proprio esordio, da qualche ora sia il Samsung Galaxy 6 che il Samsung Galaxy S6 Edge sono tornati alle luci della ribalta. Il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge sono gli ex smartphone di top gamma della compagnia sudcoreana, usciti nel 2015. Pur non essendo riusciti a raggiungere lo stesso successo dei rispettivi successori, le loro schede tecniche sono di assoluto livello, tanto che ancora oggi sono tra i migliori dispositivi in circolazione. Samsung, comprensibilmente, li tiene ancora all’interno della cerchia dei propri prediletti, tanto da dedicargli numerosi aggiornamenti. Uno dei quali è in procinto di arrivare proprio in questi giorni. Quasi a sorpresa, infatti, sta giungendo proprio in queste ore l’ennesimo update per il Samsung Galaxy S6 e per il Samsung Galaxy S6 Edge. Il suo peso, di circa 350 MB, ci dice che non si tratta del classico aggiornamento minore: dovrebbe esserci qualcosina di più, e con ogni probabilità, si punterà a correggere un piccolo bug relativo alla sicurezza del jack delle cuffie. Come sempre, pertanto, vi consigliamo, quando vi arriverà la notifica di questo nuovo update, di scaricarlo ed installarlo rimanendo collegati ad una connessione Wi-Fi, e facendo attenzione di avere la batteria del vostro smartphone piuttosto carica, in modo da non rischiare di spegnersi durante l’aggiornamento.