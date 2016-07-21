Ecco il Samsung Galaxy Note 7

Ormai è quasi tutto pronto. Dopo mesi e mesi di informazioni, rumors, chiacchiericci, indiscrezioni e voci di corridoio
, il Samsung Galaxy Note 7 si appresta finalmente a realizzare il proprio glorioso esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile.
Il phablet di sesta generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, infatti, verrà presentato il prossimo 2 agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, evento appositamente organizzato. La compagnia sudcoreana svelerà quindi in via ufficiale il proprio gioiello, che andrà ad accostarsi agli attuali device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge.
Anche noi, e certamente ve ne sarete accorti se siete soliti seguirci, abbiamo discusso a più riprese di questo importante apparecchio telefonico, che segnerà anche il glorioso ritorno di un Samsung Galaxy presso il continente europeo
.
Proprio per questo motivo il Samsung Galaxy Note 7 è un dispositivo particolarmente atteso, anche qui in Italia. Talmente atteso che, anche quando mancano meno di un paio di settimane alla sua presentazione ufficiale (che dovrebbe essere immediatamente seguita anche dalla sua immissione sul mercato), continuano a circolare numerosissimi leak
.
L’ultimo di essi, peraltro, si incarna in un video
che, per quanto piuttosto breve e per nulla dettagliato, ci mostra finalmente il Samsung Galaxy Note 7 nella sua interezza. E noi siamo qui per mostrarvelo, per vostra somma gioia.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=o7SwCyP17ss[/embed]