Ecco Marshmallow su Samsung Galaxy S5 TIM

Era ora. Che gli smartphone con brand TIM non fossero particolarmente veloci nell’aggiornamento a nuovi sistemi operativi, e in generale nella ricezione di ulteriori update, era cosa purtroppo nota ai tanti che finora li hanno utilizzati. Con Android Marshmallow, però, si è a dir poco sfociati nella pantomima. Basti pensare che il Samsung Galaxy S5 Neo, che in Italia è appunto giunto nella sola versione con brand TIM, sta ancora attendendo l’arrivo del sesto sistema operativo di Android. Tuttavia, almeno a partire dalle ultime ore, finalmente una buona notizia è arrivata: il Samsung Galaxy S5 con brand TIM, infatti, finalmente si aggiorna a Android Marshmallow 6.0.1. Ce n’è voluto di tempo, e anche troppo. Gli smartphone con brand Vodafone, infatti, per quanto con tempistiche forse un po’ tardive rispetto a quelle che erano le premesse iniziali, avevano abbracciato il successore di Android Lollipop 5.1.1 già da diverse settimane. E adesso, finalmente, è arrivato il turno anche dei device targati TIM. Naturalmente, l’aggiornamento in questione, considerando che comporterà l’upgrade a un nuovo sistema operativo, sarà piuttosto corposo: pertanto, nel momento in cui vi arriverà la notifica, vi invitiamo caldamente a scaricare il pacchetto e a installarlo tramite una connessione Wi-Fi, e facendo attenzione di avere anche la batteria piuttosto carica. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S5 Neo, invece, sfortunatamente, come già anticipato nella scorsa settimana, non si hanno ancora notizie certe. Anch’esso, lo ricordiamo, è brandizzato TIM, ma ancora non è dato sapere quando arriverà Android Marshmallow su di esso.