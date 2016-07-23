Delude la batteria di Samsung Galaxy Note 7?

Oramai ci siamo. Il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione di casa Samsung, è iniziato. Incluso questo sabato, mancano appena 10 giorni al Samsung Galaxy Unpacked 2016, l’evento presso il quale il nuovo device di top gamma del colosso sudcoreano verrà svelato al mondo intero. L’attesa, comprensibilmente, si è fatta sempre più spasmodica, e non potrebbe essere altrimenti. In particolar modo, è l’Europa ad attendere questo dispositivo telefonico, in quanto il Samsung Galaxy Note 5, modello precedente uscito lo scorso anno, non è mai giunto nel Vecchio Continente. Interessante comunque notare come Samsung, in qualche modo, sia riuscita a contenere la fuga di notizie circa il Samsung Galaxy Note 7. Difatti, ad oggi, nonostante le tantissime indiscrezioni ed informazioni pervenutici, non siamo in grado di fornire con certezza assoluta tutte le varie caratteristiche di cui tale phablet sarà dotato. Si sa che avrà uno scanner dell’iride, e che la sua scheda tecnica dovrebbe essere leggermente superiore rispetto a quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Tuttavia, chi si aspettava grandi cose dalla batteria, potrebbe rimanere deluso. Infatti, un nuovo leak svela che la batteria del Samsung Galaxy Note 7 potrebbe essere da 3500 mAh. Sicuramente non male, e anzi è addirittura superiore a quella da 3000 mAh montata sul Samsung Galaxy Note 5. Tuttavia, si pronosticava che sarebbe stata ancora più capiente. E, d’altronde, a ben pensarci, è anche leggermente inferiore a quella da 3600 mAh messa in dotazione al Samsung Galaxy S7 Edge. Anche su questo rumor comunque non vi è la certezza assoluta. Potrebbe addirittura darsi che escano più modelli del Samsung Galaxy Note 7, e che magari quello meno potente abbia in dotazione anche una batteria meno durevole. Ma sono, appunto, solo supposizioni al momento non suffragate dalla realtà: per questo conviene attendere fino al 2 agosto.