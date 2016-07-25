Samsung Galaxy Note 7, confermata fotocamera

Ci siamo quasi: poco più di una settimana, e finalmente potremo stringere con mano il Samsung Galaxy Note 7, l’attesissimo phablet di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il prossimo 2 agosto, infatti, come ormai sappiamo tutti molto bene, si terrà il Samsung Galaxy Unpacked 2016, evento appositamente organizzato presso il quale la compagnia asiatica presenterà in via ufficiale il proprio nuovo gioiellino. Il Samsung Galaxy Note 7 è un device particolarmente atteso nel Vecchio Continente: questo perché, lo sappiamo tutti benissimo, l’ultimo phablet targato Samsung giunto in Europa è stato il Samsung Galaxy Note 4, nell’ormai lontano 2014. E allora, già da diverse settimane, se non addirittura da mesi, stanno circolando diverse informazioni e voci di corridoio circa questo apparecchio telefonico. E poche ore fa, una vera e propria autorità del settore come Zauba, ci ha fornito delle nuove certezze. In particolare, finalmente possiamo dire senza alcun dubbio che il Samsung Galaxy Note 7 sarà dotato di una fotocamera da 12 megapixel. Nello specifico, pare che essa sarà del tutto identica a quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Un’ottima tecnologia, dunque, che però non vede alcuna miglioria rispetto ai due top di gamma usciti poco più di quattro mesi fa sul mercato internazionale della telefonia mobile.