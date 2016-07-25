Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna

È ormai iniziata anche questa settimana: l’ultima, di fatto, del mese di luglio. Agosto è ormai alle porte, un mese che potrebbe rivelarsi fondamentale per quel che concerne gli apparecchi telefonici del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, come sappiamo fin troppo bene, il prossimo 2 agosto la compagnia asiatica presenterà al mondo intero il suo nuovissimo gioiellino, il Samsung Galaxy Note 7. Un device molto atteso qui in Europa, poiché nel Vecchio Continente l’ultimo phablet è giunto nell’ormai lontano 2014: il Samsung Galaxy Note 4. Ancora oggi, per la verità, il Samsung Galaxy Note 4 riscuote un discreto successo, in quanto di tratta di un dispositivo dotato di una scheda tecnica più che discreta, capace di garantire delle buonissime performance. Il Samsung Galaxy Note 4, a tal proposito, è uno dei pochi device che l’azienda sudcoreana aveva deciso di aggiornare al nuovo sistema operativo, Android Marshmallow 6. E, adesso, ci giunge la notizia di un nuovo update per questo phablet. Di cosa stiamo parlando, esattamente? Il Samsung Galaxy Note 4, con brand Tre Italia, si accinge ad abbracciare il classico aggiornamento contenente la patch di sicurezza. Il firmware cui fa riferimento è quello alla versione N910FXXS1DPG3, e, stando alle voci che girano, anche la batteria del device potrebbe trarne dei benefici, migliorando in autonomia. Il nostro consiglio, ovviamente, è di installarlo.