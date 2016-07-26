Samsung Galaxy S8 sarà… da sogno

Una settimana. Solo una settimana, ormai, ci separa dall’uscita del Samsung Galaxy Note 7, prossimo apparecchio telefonico di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Un device potentissimo, estremamente performante, particolarmente atteso soprattutto qui in Europa. Insomma, ancora qualche giorno, e finalmente il fatidico Samsung Galaxy Unpacked 2016, che si svolgerà il prossimo 2 agosto, ci svelerà il phablet di sesta generazione. Tuttavia, in questo caldissimo fine luglio, si è tornato a discutere anche di un altro apparecchio: un apparecchio che arriverà ben più in là, ma che già adesso promette tantissimo. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy S8. Già qualche tempo fa vi avevamo anticipato qualcosa: Samsung Galaxy S8 sarà il futuro smartphone di top gamma targato Samsung, il successore del brillante e celebratissimo Samsung Galaxy S7. Tutti si aspettano molto, dal momento che il già citato Samsung Galaxy S7 ha conquistato un po’ tutti, sia dalla parte del pubblico che da quello della critica. Ecco perché il Samsung Galaxy S8 sarà un device da sogno… letteralmente, da sogno. Infatti, all’interno della compagnia sudcoreana, si è già al lavoro per la realizzazione di tale dispositivo. Tanto che il nome in codice che gli è stato dato è Project Dream: ovvero, “Progetto Sogno”. Nome quanto mai azzeccato, non trovate?