Arriva anche il nuovo Gear VR!

Il conto alla rovescia dice -7. Appena una settimana, ormai, ci separa dall’uscita del Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione del noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Il 2 agosto, infatti, presso un evento appositamente organizzato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016, tale device verrà ufficialmente presentato al mondo intero. Un apparecchio attesissimo, soprattutto qui in Europa. Nel Vecchio Continente, considerando la strada tracciata dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, due smartphone stellari che hanno convinto anche i più scettici, il Samsung Galaxy Note 7 è pronto a sbarcare il lunario. E con esso, anche il nuovo Gear VR. Ebbene sì: con il Samsung Galaxy Note 7, avremo anche il nuovissimo Gear VR, sensore visivo per la realtà aumentata. Tale apparecchio, ovviamente nel modello attualmente disponibile sul mercato, era stato proposto con numerose promozioni anche agli acquirenti del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. E adesso, col nuovo phablet di top gamma, presumibilmente uscirà sul mercato in una versione del tutto rinnovata e ancora migliore. Naturalmente, viene garantita la compatibilità non soltanto col Samsung Galaxy Note 7. Il nuovo Gear VR, infatti, potrà funzionare perfettamente anche con il Samsung Galaxy Note 4, con il Samsung Galaxy Note 5, e con tutti gli smartphone appartenenti alla gamma S6 ed alla gamma S7. Anche il suo prezzo probabilmente sarà contenuto, visto che al momento si parla di una cifra di poco superiore alle 100 euro in Italia.