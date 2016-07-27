Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna

È un periodo estremamente caldo, in tutti i sensi, quello che ci sta accompagnando in questi giorni finali del mese di luglio. Per quel che concerne la nota compagnia tecnologica asiatica Samsung, la cosa vale anche di più. Difatti, come sappiamo molto bene, tra meno di una settimana, per la precisione il prossimo 2 agosto, il colosso sudcoreano presenterà, finalmente, in via ufficiale, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione dalle prestazioni estremamente elevate. Naturale, dunque, che l’attenzione della maggior parte degli esperti del settore sia concentrata su di esso. Tuttavia, anche altri apparecchi telefonici si stanno ritagliando i propri spazi. Uno di questi è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S6 Edge, e adesso ve ne spieghiamo le ragioni. Il Samsung Galaxy S6 Edge è l’ex smartphone di top gamma targato Samsung, uscito lo scorso anno. Un device interessantissimo, che a modo suo ha applicato alcune importanti rivoluzioni, poi migliorate nel suo naturale successore (il Samsung Galaxy S7 Edge). Da poche ore, finalmente, è disponibile un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6 Edge. L’update in questione, è interessante notarlo, fa riferimento solo agli apparecchi no brand. Di cosa si tratterà, esattamente? Presumibilmente, siamo di fronte al classico aggiornamento minore, mirato a correggere alcuni piccoli bug e problemi qui e là.