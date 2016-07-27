Samsung Galaxy S7 scala l’Everest

Nell’ultimissimo periodo, certamente ve ne sarete accorti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, la nostra attenzione è rimasta concentrata principalmente sul Samsung Galaxy Note 7, prossimo phablet di top gamma. Martedì 2 agosto, infatti, questo device verrà finalmente presentato in via ufficiale al mondo intero. Per quanto riguarda invece il futuro, rappresentato dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, abbiamo per voi una piccola chicca.
Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, smartphone dalle elevate prestazioni targati Samsung, hanno fin qui fatto incetta di critiche e recensioni positive, conquistando anche il più scettico degli addetti ai lavori. Spesso, tali device son stati visti insieme ad un apparecchio complementare, vale a dire il Gear VR
, sensore capace di garantire una magnifica esperienza di realtà aumentata
.
Chi non ha mai avuto modo di fruirne, spesso può rimanere un po’ spiazzato, provando a immaginarsi come potrebbe funzionare tale tecnologia. Ecco perché su internet, e in particolar modo su YouTube, sono presenti numerosi video che ne danno ampia dimostrazione. E, a tal proposito, oggi vogliamo fornirvi una prestazione “ufficiosa”.
Samsung Galaxy S7 sul tetto del mondo? Sì, letteralmente. Infatti, alcuni temerari, indossando il sensore con lo smartphone inserito, hanno realizzato delle riprese a 360 gradi nientepopodimeno che sull’Everest
. Ogni altra parola è superflua: vedere (e tastare con mano) per credere.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=bKz6q6vbO-M[/embed]