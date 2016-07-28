Caricamento...

Come sarà Samsung Galaxy S8?

28/07/2016

E torniamo, dunque, in questo giovedì di fine luglio, a discutere di un apparecchio telefonico ancora in divenire, ma che già adesso sta riuscendo a concentrare su di sé l’attenzione di molti addetti ai lavori. Chiaramente, lo avrete ben capito, non ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy Note 7, che pure realizzerà il proprio esordio il prossimo 2 agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016: il protagonista di queste notizie, invece, è il Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 newsVe lo abbiamo in qualche modo anticipato già alcuni giorni fa: all’interno dell’universo Samsung, al momento, il progetto che porterà alla realizzazione, nel 2017, del Samsung Galaxy S8, è noto come “Project Dream”. Uno smartphone da sogno, quindi, capace di fare cose che finora ci si sarebbe solo sognati su un apparecchio telefonico. Ecco che, pertanto, iniziano a circolare vari rumors ovviamente non ufficiali, su quelle che potrebbero essere molte delle caratteristiche di tale device. In particolare, pare che il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere dotato di un display in 4K, e che potrebbe supportare in maniera nativa la tecnologia relativa alla realtà virtuale: in che modo potrebbe accadere, tuttavia, non ci è ancora dato di saperlo. Quel che è certo, è che Samsung Galaxy S8 dovrebbe uscire direttamente con Android Nougat 7, prossimo sistema operativo di Android.

