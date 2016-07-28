Samsung Galaxy Tab S2, ecco Marshmallow

L’ultimissimo periodo, per quel che concerne il settore telefonico gestito dalla nota compagnia tecnologica asiatica Samsung, è stato dominato soprattutto dai vari apparecchi di top gamma, come il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge, senza scordare il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione che realizzerà il proprio esordio a breve. Tuttavia, il colosso sudcoreano non si è certo scordato, nel frattempo, anche dei dispositivi cosiddetti “minori”. Tra di essi, quasi a sorpresa, figura anche il Samsung Galaxy Tab S2. Il Samsung Galaxy Tab S2, senza ombra di dubbio, è uno fra i migliori tablet mai prodotti dall’azienda asiatica, tanto da essere utilizzato da una vasta gamma di fruitori. Nulla di strano, dunque, se Samsung ha mostrato più volte di volerselo coccolare un po’, e in tal senso, nelle scorse ore, sono giunte delle novità piuttosto interessanti. A cosa ci stiamo riferendo, esattamente? È presto detto: Samsung Galaxy Tab S2, infatti, realizza un grosso upgrade e si aggiorna a Android Marshmallow 6. Anche questo tablet, dunque, abbraccia l’attesissimo sistema operativo che attualmente sta animando i maggiori dispositivi di Samsung, rendendoli più performanti e più potenti che mai. Insomma, se siete in possesso di un Samsung Galaxy Tab S2, aprite gli occhi e prestate bene attenzione, presto dovrebbe arrivarvi la notifica.