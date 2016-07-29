Arriva Samsung Galaxy Tab J

Sono giorni particolarmente esaltanti, questi, per il noto colosso tecnologico asiatico Samsung. La compagnia sudcoreana, infatti, in questi ultimi tempi, ha inanellato un successo dietro l’altro: basti pensare al clamoroso trionfo ottenuto dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, usciti a marzo e celebratissimi ancora adesso. Senza scordare il Samsung Galaxy Note 7, phablet di top gamma di sesta generazione, che verrà presentato in via ufficiale il prossimo martedì, presso un evento appositamente organizzato, il Samsung Galaxy Unpacked 2016. In questa ottica, ha quindi fatto la propria comparsa, praticamente in punta di piedi, il Samsung Galaxy Tab J. Samsung Galaxy Tab J è un nuovo tablet targato Samsung, presentato in via ufficiale dalla compagnia asiatica qualche giorno fa a Taiwan. Andando a dare una breve occhiata alla scheda tecnica, scopriamo un dispositivo tutto sommato interessante, che pur non essendo potentissimo può comunque dire la sua. Il Samsung Galaxy Tab J sarà infatti dotato di una RAM da 1,5 GB, oltre che di un processore quad-core da 1,5 GHz. Lo storage interno, pur avendo una capacità un po’ scarsina (soltanto 8 GB), sarà espandibile grazie all’utilizzo di una scheda Micro SD. Il display sarà da 7 pollici, mentre una nota positiva giunge dalla batteria, da ben 4000 mAh. Non manca poi la connettività 4G, oltre alle due fotocamere (da 8 megapixel e da 2 megapixel). Molto contenuto il prezzo, pari a circa 170 euro.