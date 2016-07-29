Quanti Samsung Galaxy Note 7?

Ancora una volta, in questo caldissimo fine luglio, torniamo a discutere del prossimo device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Sì, siamo ben consci del fatto di star correndo il rischio di risultare ridondanti, e tuttavia c’è una buona ragione: questo phablet, attesissimo dagli esperti e dagli addetti ai lavori, vedrà la luce martedì 2 agosto, ossia tra pochissimi giorni. Naturale, dunque, che le aspettative intorno al Samsung Galaxy Note 7 si stiano facendo sempre più frenetiche, e che le informazioni che lo riguardano si stiano trasformando come una sorta di incontrollabile fiume in piena. Tuttavia, in qualche modo il colosso asiatico è stato particolarmente abile, evitando, come si dice in gergo, di “spoilerare” ogni cosa che lo riguarda. Infatti, ad oggi, esistono ancora parecchi dubbi circa il nuovo phablet di top gamma. Uno di questi dubbi riguarda proprio gli eventuali modelli del Samsung Galaxy Note 7. È praticamente scontato che ci sarà una versione Edge, secondo molti quella basilare e probabilmente l’unica. Tuttavia, nelle scorse ore, è stata diffusa un’immagine che rivelava quello che pare essere un prototipo del phablet di sesta generazione: un prototipo senza i lati curvi dello schermo. E quindi? Ci sarà anche un Samsung Galaxy Note 7 in variante flat, oppure soltanto il modello Edge? Prestissimo sapremo tutto.