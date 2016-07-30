Caricamento...

Ancora sul Samsung Galaxy S8

30/07/2016

Anche questa settimana, oramai, volge al termine. Come ben sappiamo, tra pochissimi giorni, vale a dire martedì, non soltanto ci inoltreremo nel mese di agosto, ma soprattutto potremo finalmente vedere in modo ufficiale il Samsung Galaxy Note 7, prossimo device di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Un dispositivo attesissimo dai più, che sta letteralmente focalizzando ogni attenzione su di sé. C’è però anche un altro dispositivo che si sta ritagliando degli spazi importanti, in questo periodo: un dispositivo ancora in divenire, ma che già adesso promette grandi cose. Stiamo parlando, ovviamente, del Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 newsGià negli scorsi giorni, in realtà, a tal proposito, vi abbiamo anticipato qualcosa. Il Samsung Galaxy S8, internamente alla compagnia sudcoreana, è conosciuto come Project Dream. Uno smartphone quindi da sogno, capace di fare cose a dir poco straordinarie. E, fra le varie indiscrezioni che vi avevamo riportato, c’erano quelle relative allo schermo. Indiscrezioni che, ad oggi, si sono andate rinforzando. Infatti, sembra che il Samsung Galaxy S8 sarà dotato di un display da 5,5 pollici con risoluzione a 4K, quindi elevatissima, e comprendente in qualche modo un sensore VR incorporato. Insomma, uno schermo VR-ready ad altissima risoluzione, una cosa del tutto nuova in un mercato come quello della telefonia mobile, dominato dalle novità.

