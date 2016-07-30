Samsung Galaxy A5, Marshmallow a sorpresa

Un botto dietro l’altro. Samsung, noto colosso tecnologico asiatico, sta letteralmente dominando in lungo e in largo il settore della telefonia mobile. Basti pensare a tutto quel che sta accadendo da qualche settimana a questa parte: il prossimo 2 agosto, ad esempio, verrà finalmente presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy Note 7, attesissimo phablet di top gamma. Nel frattempo, i più temerari guardano già al futuro, iniziando a snocciolare possibili caratteristiche e peculiarità tecniche del Samsung Galaxy S8, chiamato al difficile compito di superare il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, attuali device di top gamma della compagnia sudcoreana. E, in questo clima di grandi promesse e ambizioni, saltano fuori anche altri smartphone ed apparecchi minori, che però stanno riuscendo a ritagliarsi degli spazi importanti. È il caso del Samsung Galaxy A5. Il Samsung Galaxy A5 è un dispositivo telefonico di medio livello, che, visto il buon successo riscosso con il primo modello, è stato recentemente revisionato uscendo in una ulteriore variante, quella del 2016, con caratteristiche potenziate. Qual è, quindi, l’ultim’ora riguardante il Samsung Galaxy A5? Semplicissimo: anche questo smartphone, finalmente, ha ricevuto il tanto agognato aggiornamento ad Android Marshmallow 6.0.1. Nella fattispecie ci riferiamo ai device no brand, che finalmente possono fregiarsi del miglior sistema operativo finora mai realizzato da Android.