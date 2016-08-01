Caricamento...

Samsung Galaxy Note 7, ormai ci siamo

Redazione Avatar

di Redazione

01/08/2016

Oramai l’ora x sta per scoccare. È da diversi mesi, certamente ve ne sarete resi conto se siete soliti seguirci, che vi “assilliamo” con le notizie riguardanti il prossimo phablet di top gamma targato Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Il device in questione, ultimo gioiellino della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si accinge a registrare il proprio esordio sul mercato internazionale: la data, a dire la verità, non è ancora nota, tuttavia la sua presentazione ufficiale avverrà domani. Samsung Galaxy Note 7Difatti, il Samsung Galaxy Unpacked 2016 si svolgerà per l’appunto domani, martedì 2 agosto. Non si sa ancora con estrema certezza quali sono le novità che il colosso asiatico potrebbe proporre alla propria affezionata clientela, ma non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il grande protagonista sarà il Samsung Galaxy Note 7. D’altronde, il Samsung Galaxy Note 7 è un apparecchio telefonico veramente molto atteso, in particolar modo da chi, in questa ottica, ha avuto la sfortuna di nascere in un paese facente parte dell’Unione Europea, in quanto il Vecchio Continente ha saltato il Samsung Galaxy Note 5, suo predecessore. Insomma, cari amici appassionati: tenete d’occhio l’orologio, perché il conto alla rovescia è ormai giunto al suo culmine. Poche ore ancora, e finalmente il Samsung Galaxy Note 7 diverrà realtà.

