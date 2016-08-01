Ecco il nuovo Samsung Galaxy A8

L’ultimissimo periodo, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal colosso sudcoreano Samsung, come ben sappiamo, è stato dominato dal Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, infatti, è riuscito a concentrare su di sé le attenzioni degli esperti e degli addetti ai lavori, soprattutto per il fatto che verrà commercializzato nuovamente anche in Europa. D’altronde, proprio in questo momento le aspettative su di esso sono più alte che mai, dal momento che verrà presentato in via ufficiale proprio domani. E così, quasi a sorpresa, è riuscito a tornare alla ribalta anche un “vecchio” smartphone, che adesso torna con una nuova veste: il Samsung Galaxy A8. Il Samsung Galaxy A8, uscito qualche tempo fa, era un device dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, di livello medio-alto. Come ben sappiamo, recentemente Samsung ha adottato la politica delle “rivisitazioni”: far uscire apparecchi telefonici con la stessa nomenclatura di altri smartphone del passato, ma con schede tecniche del tutto rinnovate. Destino analogo è stato riservato anche al Samsung Galaxy A8, che adesso uscirà nella nuova variante del 2016. È stato Geekbench, da sempre vera e propria autorità del settore, a rivelarcelo in via ufficiosa. Svelandone, peraltro, le maggiori caratteristiche e peculiarità. E così, il nuovo Samsung Galaxy A8, modello 2016, sarà probabilmente dotato di un display da 5,1 pollici (altre fonti sostengono però da 5,7 pollici) con risoluzione in Full HD. Il processore sarà un più che ottimo Exynos 7420, lo stesso che ha animato il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Anche la RAM è di tutto rispetto con i suoi 3 GB, così come lo storage interno, dalla discreta capacità di 32 GB. La fotocamera posteriore sarà da 16 megapixel, contro i 5 megapixel di quella frontale. Il sistema operativo? Chiaramente, Android Marshmallow 6.0.1. Non abbiamo ancora certezze circa la data d'uscita, che però dovrebbe avvenire molto presto.