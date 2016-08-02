Finalmente il Samsung Galaxy Unpacked 2016

Finalmente ci siamo. Oggi è martedì 2 agosto. Per molti, sarà un giorno come tanti in questa calda estate. Un giorno di ferie, magari, da godere nel totale relax in qualche località balneare, oppure montana. Per gli appassionati e gli esperti per quel che concerne il settore della telefonia mobile, invece, rappresenta un momento cruciale: come ben sappiamo, infatti, oggi avverrà il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Il Samsung Galaxy Unpacked 2016 è uno speciale evento organizzato dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Lo scorso anno, come ben sappiamo, i protagonisti dell’evento furono il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, revisione in chiave potenziata del top di gamma del 2015, e il Samsung Galaxy Note 5, che però non giunse mai in Italia. Adesso, invece, a prendersi le luci della ribalta sarà senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, che ha assunto tale nomenclatura in vece di Samsung Galaxy Note 6 per motivazioni strettamente correlate al marketing. Questo device, che sicuramente brillerà al Samsung Galaxy Unpacked 2016, non sembra apportare chissà quali migliorie rispetto al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, se non per una nuova e super tecnologica S-Pen, vera novità del phablet. Ma ne sapremo senz’altro di più nelle prossime ore.