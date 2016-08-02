Le ultimissime sul Samsung Galaxy Note 7

Oramai è tutto fatto. Tra pochissime ore, infatti, avverrà il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2016, il famoso evento presso il quale, finalmente, il colosso sudcoreano Samsung presenterà il proprio nuovissimo gioiellino, il Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy Unpacked 2016, come già detto e ribadito più di una volta, si terrà a New York alle ore 12:00, mentre in Italia scoccheranno le ore 17:00. Rimane solo poco da attendere dunque, ma nel frattempo proviamo a fare un rapido riepilogo, e a riportarvi quelle che sono le ultimissime indiscrezioni circa il phablet di sesta generazione. Non ci sono più dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy Note 7 assumerà tale nomenclatura, in vece di Samsung Galaxy Note 6: difatti, è già trapelata un’immagine, del tutto veritiera e credibile, che mostra proprio la confezione di questo device. Estremamente pregevole ed elegante, essa è in tutto e per tutto simile a quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge: tranne per la scritta, appunto, che recita “Samsung Galaxy Note 7”. Ma la cosa più interessante è che su questa scatola sono riportate anche alcune peculiarità tecniche del phablet, che in qualche modo confermano un device sì potentissimo, ma leggermente al ribasso rispetto alle prime aspettative di alcuni mesi fa. In particolare, non dovrebbero esserci più dubbi sulla RAM da 4 GB, né sulla fotocamera con tecnologia dual pixel da 12 megapixel (quella anteriore invece sarà da 5 megapixel). Anche i processori dovrebbero essere gli stessi proposti nella gamma S7, mentre lo storage interno, a quanto pare, sarà da 64 GB. Confermata anche la risoluzione in Full HD con display in Super AMOLED: per il 4K, presumibilmente, bisognerà attendere l’uscita del Samsung Galaxy S8, che avverrà nel 2017. L’altra novità certa è che il Samsung Galaxy Note 7, ai nastri di partenza, si presenta con lo schermo dai lati curvi, come nel Samsung Galaxy S7 Edge. Non è tuttavia chiaro se sarà l’unico modello, o se ce ne saranno anche altri.