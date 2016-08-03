Samsung Galaxy Note 7, la scheda tecnica

Poche ore fa, finalmente, si è tenuto il Samsung Galaxy Unpacked 2016, il famoso evento di New York organizzato da Samsung, noto colosso tecnologico a livello mondiale versato in particolare nella telefonia mobile. Il grande protagonista, inutile girarci intorno, è stato ovviamente il Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy Note 7 è il phablet di sesta generazione della famosa azienda sudcoreana, vero e proprio gioiellino di top gamma. E ieri, durante la presentazione ufficiale, non ha ovviamente tradito le grandi aspettative che vertevano su di esso. Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Note 7, d’altronde, sono di livello altissimo. Molte delle quali compatibili con quelle del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, dai quali riprende stile e filosofia. Usciamo dunque dal fiume dei dubbi per addentrarci nel mare delle certezze: il display del Samsung Galaxy Note 7 è da 5,7 pollici, con una risoluzione in Full HD. Lo schermo, come ampiamente preventivato, non sarà più piatto, ma avrà i bordi laterali curvi: possiamo dunque parlare di un vero e proprio Samsung Galaxy Note 7 Edge, e a tal proposito specifichiamo anche che esso sarà l’unico modello immesso sul mercato. Non avremo, difatti, né una variante flat, né alcun altro dispositivo di nessun tipo per i phablet di sesta generazione. Confermata anche la RAM, da 4 GB, mentre l’unico taglio di memoria disponibile è da 64 GB. Non pochi, e peraltro espandibili grazie all’ausilio di una scheda micro SD. Spazzate via anche le ultime perplessità sulle due fotocamere, che saranno esattamente identiche a quelle degli smartphone della gamma S7: da 12 megapixel con tecnologia dual pixel quella posteriore, e da 5 megapixel quella anteriore. Idem per quanto riguarda il processore: il modello europeo del Samsung Galaxy Note 7 monta un Exynos 8890, cuore pulsante che anima già i due device della linea S7 distribuiti nel Vecchio Continente. La nota stonata pare essere la batteria, da “soli” 3500 mAh, mentre Samsung conferma le più attese novità per il nuovo Galaxy Note: lo scanner dell’iride e la super tecnologica S-Pen.