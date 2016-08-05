Samsung Galaxy Note 7, altro spot

Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, il grande protagonista di queste ultime giornate è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7.
Presentato appena un paio di giorni fa presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, noto evento tenutosi a New York, il Samsung Galaxy Note 7 è senza ombra di dubbio uno fra i device più attesi degli ultimi anni
, in particolar modo in Europa. Questo perché, come ben sappiamo, il precedente modello di questa gamma, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, non giunse mai nel Vecchio Continente.
Ad ogni modo, la scheda tecnica di questo apparecchio, pur se leggermente al ribasso
rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali degli addetti ai lavori, è di altissimo livello. Naturalmente, la compagnia asiatica sta iniziando a lanciare una massiccia campagna pubblicitaria nei confronti di questo device
, e, in tal senso, è da seguire il canale ufficiale di YouTube dell’azienda coreana.
Proprio ieri, senza ombra di dubbio ve ne ricorderete, vi abbiamo mostrato un primo, breve spot nato per mostrare il Samsung Galaxy Note 7. Oggi, invece, vogliamo farvi vedere un video un po’ più lungo, che si sofferma maggiormente sulle caratteristiche più famose del phablet di sesta generazione: lo scanner dell’iride, l’impermeabilità e la S Pen.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=a0a6Y9JvPqo[/embed]