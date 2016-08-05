Sorpresa, Samsung Galaxy Note 7 con RAM da 6 GB

“Sembrava strano”, penseranno subito alcuni. Qualche giorno fa, lo sappiamo molto bene perché ormai non stiamo discutendo di altro che di questo, è stato finalmente presentato, in via ufficiale, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy Note 7 era un device particolarmente atteso, soprattutto in virtù del clamoroso successo fatto registrare, alcuni mesi fa, dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge. E, tuttavia, alcuni sono rimasti alquanto delusi, alla fine, da questo apparecchio. Intendiamoci: la sua scheda tecnica è di primissimo livello, e le varie novità che introduce (tra le quali, ovviamente, spicca lo scanner dell’iride) sono assolutamente interessanti. Quel che perplime, piuttosto, è il fatto che le sue caratteristiche, salvo per la S Pen e per altre piccolezze perlopiù trascurabili, sono assolutamente identiche a quelle del Samsung Galaxy S7 Edge: stessa RAM, stessa processore, stesse fotocamere. Insomma, una specie di versione potenziata dello smartphone di settima generazione. E allora, ecco che, un po’ a sorpresa, giunge la novità inattesa. E a svelarla è GeekBench, da sempre grande autorità del settore della telefonia mobile. Pare, infatti, che stia per giungere anche un’ulteriore variante del Samsung Galaxy Note 7, e che sarà dotata di una RAM da 6 GB e di uno storage interno da 128 GB. Per ora non si è ancora capito se tale modello uscirà solo in Cina, o se arriverà anche altrove.