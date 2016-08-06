Caricamento...

Samsung Galaxy A4 in arrivo

Redazione Avatar

di Redazione

06/08/2016

Andiamo ormai a concludere questa settimana, che, di fatto, è stata particolarmente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, negli scorsi giorni, con l’inizio del mese di agosto, ci è stato finalmente presentato il nuovo phablet di top gamma prodotto dalla compagnia asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Questo device era particolarmente atteso dai maggiori addetti ai lavori, anche perché il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge finora hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso. Ecco perché, in questo clima, il Samsung Galaxy A4 è arrivato quasi in punta di piedi. Samsung Galaxy novitàProprio così: una delle gamme più interessanti della nota azienda coreana, come ben sappiamo, è quella contrassegnata dalla lettera A. In passato, diversi smartphone di questa gamma, considerata di livello medio-alto, hanno riscosso un ottimo successo, cosa che si prefigge di fare anche il Samsung Galaxy A4. Il Samsung Galaxy A4, dunque, si aggiungerà alla schiera degli apparecchi telefonici della famiglia A, e, a quanto sembra, lo farà con una scheda tecnica di tutto rispetto: in particolare, sembra che questo device sarà dotato di una RAM da ben 3 GB, con una batteria da 3000 mAh, oltre che con una fotocamera posteriore da 13 megapixel (da 5 megapixel, invece, quella anteriore). Nessun dubbio sul sistema operativo: Android Marshmallow 6.0.1.

