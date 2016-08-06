Lo spot di Samsung per le Olimpiadi di Rio

Gli ultimissimi giorni, certamente ve ne sarete accorti se siete soliti seguirci, per quel che concerne il microcosmo Samsung, sono stati letteralmente dominati dalle notizie riguardanti il Samsung Galaxy Note 7
. Il phablet di sesta generazione della compagnia tecnologica sudcoreana, infatti, ha finalmente fatto il proprio esordio ufficiale, attraverso l’evento del 2 agosto, vale a dire il Samsung Galaxy Unpacked 2016, che si è tenuto lo scorso 2 agosto. Normale, dunque, e perfettamente logico, che l’attenzione dei più fosse catalizzata quasi interamente su questo grande avvenimento. Tuttavia, sono ufficialmente iniziate anche le Olimpiadi di Rio
, per le quali Samsung, che ne è lo sponsor ufficiale, ha in serbo una lunga serie di sorprese.
Samsung, infatti, come detto è partner ufficiale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, e lo sappiamo molto bene, dal momento che, per l’occasione, ha fatto uscire una versione speciale e limitata del Samsung Galaxy S7 Edge, la Olympic Edition. I fortunati atleti che prenderanno parte alla manifestazione, peraltro, ne riceveranno uno in omaggio.
Allora, per meglio sponsorizzare le Olimpiadi, il colosso asiatico ha realizzato diversi video e spot pubblicitari a tema
, alcuni dei quali sono facilmente visionabili tramite il profilo ufficiale di YouTube della casa coreana. A tal proposito, oggi vogliamo mostrarvene uno tra i più evocativi, e, per l’occasione, vi auguriamo dei bellissimi giochi olimpici.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=KE1myHdqlWM[/embed]