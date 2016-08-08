Samsung Galaxy Note 7 da settembre in Italia

Il Samsung Galaxy Note 7, finalmente, è realtà: già da diversi mesi a questa parte, infatti, e di certo ve ne sarete accorti anche voi se siete soliti seguirci, vi stiamo riempiendo di notizie e informazioni riguardanti il phablet di sesta generazione targato Samsung, un vero gioiellino tecnologico prodotto dal colosso sudcoreano. La scheda tecnica del Samsung Galaxy Note 7, benché, secondo alcuni addetti ai lavori, fin troppo simile a quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, è di livello assoluto, cosa che lo rende fra gli apparecchi più potenti e più performanti attualmente presenti sul mercato internazionale della telefonia mobile. Normale, dunque, che in molti attendessero l’uscita di questo device, che finalmente fa la propria comparsa anche in Italia dopo un anno di assenza: nel 2015, infatti, il Samsung Galaxy Note 5 rimase appannaggio dell’Asia e dell’America, e non mise mai piede nel Vecchio Continente. Dal 2 settembre, finalmente, il Samsung Galaxy Note 7 sarà disponibile anche nel Belpaese, al prezzo consigliato di 879 euro. Compatibilmente, in tal senso, alle cifre iniziali dei già citati Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. I preordini, invece, potranno essere fatti già a partire dal prossimo 16 agosto, ed è questa una cosa piuttosto interessante: chi acquisterà il phablet preordinandolo, infatti, riceverà in omaggio anche il nuovo Gear VR!