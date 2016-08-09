Le ultime sul Samsung Galaxy S8

Nel corso degli ultimi mesi, e certamente ve ne sarete accorti se siete soliti seguire questi nostri spazi, vi abbiamo letteralmente tartassati di notizie e indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione targato Samsung, infatti, era forse il device più atteso degli ultimi anni, in particolar modo nel Vecchio Continente, dove il suo predecessore, il Samsung Galaxy Note 5, non ha mai visto la luce. Tuttavia, in un clima dominato dal nuovissimo gioiellino di top gamma del colosso sudcoreano, si continua a vociferare con una certa insistenza anche del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, come ben sappiamo, sarà il successore del Samsung Galaxy S7, e sarà, dunque, chiamato a raccogliere un’eredità particolarmente pesante. Come ben sappiamo, infatti, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso dal momento della loro uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuta durante lo scorso mese di marzo. Bisognerà fare miracoli, dunque, per superarli. Ecco, pertanto, che le ultime indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S8, parlano di un ulteriore potenziamento della fotocamera, che già adesso, naturalmente riferendoci a quella montata sul già citato Galaxy S7, ha riscosso un successo straordinario. In particolare, pare che la fotocamera sarà doppia, implementando così una nuova tecnologia. Il display, però, difficilmente raggiungerà la risoluzione in 4K, come paventato e sperato da alcuni.