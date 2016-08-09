Samsung Galaxy S7, le migliori offerte

Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, vero e proprio colosso di questo campo, le ultime settimane, per non dire addirittura gli ultimi mesi, sono stati letteralmente dominati dal Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione della compagnia sudcoreana, infatti, ha catalizzato su di sé le attenzioni dei maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori. Un po’ a scapito, va detto, del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, che pure, dalla loro immissione ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile (avvenuta nello scorso mese di marzo, come ben sappiamo), hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso, facendo incetta di critiche e di recensioni estremamente positive. Ecco perché, tra gli aspetti positivi del Samsung Galaxy Note 7, vi è che la sua uscita fa calare ulteriormente il prezzo degli altri device targati Samsung, inclusi, naturalmente, proprio il Samsung Galaxy S7 insieme alla sua variante Edge. Dando dunque una rapida occhiata in giro per il web, troviamo che le offerte più interessanti relativamente al Samsung Galaxy S7, parlano di prezzi addirittura inferiori alle 500 euro. In particolare, il noto rivenditore online Pierdanishop lo propone, con colorazione nera, a “soli” 490 euro, cui vanno aggiunti ulteriori 10 euro per le spese di spedizione. Ottime cose anche per quel che concerne il Samsung Galaxy S7 Edge, acquistabile a cifre poco più alte: a tal proposito giunge ai nostri occhi la promozione di Ecomtelshop, che propone lo smartphone, con Garanzia Europa, a 555 euro, più altri 9 per le spese di spedizione.