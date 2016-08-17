Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Marshmallow

Ce l’abbiamo fatta, finalmente. Sì, cari amici che possedete un Samsung Galaxy S5 Neo: dopo tanto aspettare, è arrivato il vostro fatidico momento, con Android Marshmallow 6.0.1. Avete capito bene: dopo tanto tribolare, finalmente anche sul Samsung Galaxy S5 Neo (e naturalmente ci stiamo riferendo alla nostra Italia) arriva l’ultimo sistema operativo di Android, vale a dire Marshmallow 6.0.1. Il tanto bramato update era già giunto, probabilmente ve lo ricorderete, in più parti dei paesi facenti parte dell’Unione Europea, e già da diverso tempo. Fra i pochi mancanti all’appello vi erano anche i Samsung Galaxy S5 Neo commercializzati nel Belpaese, costretti a rimanere ancora fermi ad Android Lollipop. I motivi di questo grave ritardo? Potrebbero essere molteplici, stando alle informazioni in nostro possesso. Anzitutto, facendo una breve analisi, l’ultimo periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, è stato a dir poco dominato dalle notizie, dalle indiscrezioni e dalle informazioni circa il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, sul quale Samsung ha catalizzato quasi tutte le proprie attenzioni. Non è poi da trascurare il fatto che il Samsung Galaxy S5 Neo, in Italia, sia giunto solamente nella versione con brand TIM, che sfortunatamente, in merito ad aggiornamenti ed update vari, non ha mai rappresentato una corsia preferenziale. Ma ad ogni modo, cari amici, l’attesa è finalmente terminata, ed anche voi potrete fregiarvi di Android Marshmallow 6.0.1. Naturalmente, alcuni utili consigli: anzitutto, prima di procedere a qualsiasi download e installazione, provvedete a creare un backup dei vostri dati, per ogni eventualità. Inoltre, sarebbe ideale scaricare il nuovo aggiornamento tramite una connessione Wi-Fi, in modo da non dissanguare i GB della vostra connessione dati. Prestate inoltre attenzione ad avere la batteria del vostro smartphone piuttosto carica, in modo da evitare il rischio che esso vi si spenga proprio durante l’installazione del nuovo sistema operativo di Android.