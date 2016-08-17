Game Launcher e Game Tools su Samsung Galaxy S6

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, fin dalla loro prima uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuta nello scorso mese di marzo, hanno letteralmente fatto incetta di critiche e di recensioni positive, conquistando sia gli appassionati che gli esperti. Molte, rispetto al passato, sono state le innovazioni proposte da questi due dispositivi. Fra di esse, ricordiamo anche due utili applicazioni nate allo scopo di migliorare in maniera significativa l’esperienza relativa al gaming: Game Launcher e Game Tools. L’ideale, insomma, per chi utilizza il proprio smartphone per fini principalmente goliardici, giocando spesso. E adesso, peraltro, queste funzioni si accingono a raggiungere anche il Samsung Galaxy S6. Proprio così. Il successo ottenuto da Game Launcher e da Game Tools, evidentemente, è stato così alto ed inaspettato che il colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha deciso di esportare questi due utili tool anche su altri apparecchi telefonici, come quelli appartenenti alla gamma S6. Insomma, chi possiede un Samsung Galaxy S6, un Samsung Galaxy S6 Edge o un Samsung Galaxy S6 Edge Plus, può adesso scaricare, tramite l’apposito store, le due applicazioni in questione. Una novità certamente apprezzata questa dell’azienda asiatica, che rende dunque disponibili due tool capaci di implementare numerose funzioni durante l’esecuzione di un’applicazione di tipo ludico.