Samsung Galaxy Note 7 rinviato in Ucraina e Russia

Ancora una volta, quando ci siamo ormai inoltrati in modo deciso nella seconda metà di questo caldo mese di agosto, torniamo a discutere circa il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione targato Samsung. Come sappiamo molto bene, questo device è stato presentato in via ufficiale lo scorso 2 agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, un evento appositamente dedicato e tenutosi in quel di New York. Il Samsung Galaxy Note 7, come abbiamo avuto modo di vedere più di una volta nel corso di queste lunghe settimane, è dotato di una scheda tecnica estremamente elevata, per quanto non molto differente rispetto a quella del Samsung Galaxy S7 Edge, del quale sembra una sorta di versione leggermente potenziata. Ad ogni modo, in virtù del fatto che il predecessore di questo dispositivo, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, non ha mai visto la luce nel Vecchio Continente, il Samsung Galaxy Note 7 è un phablet particolarmente atteso soprattutto in Europa. E, tuttavia, pare che per alcuni l’attesa sia destinata ad allungarsi ancora un po’. Difatti, è stato comunicato che, in alcuni paesi facenti parte dell’Unione Europea, l’uscita del Samsung Galaxy Note 7 slitterà di qualche settimana, rispetto a quelli che erano i comunicati iniziali. Come ben sappiamo, a tal proposito, il nuovo device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, dovrebbe essere immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile a partire dal prossimo 2 settembre, quindi a un mese esatto dalla presentazione ufficiale. Tuttavia, sembra che in Ucraina e in Russia non sarà così. In Russia, infatti, l’uscita del Samsung Galaxy Note 7 dovrebbe avvenire solamente a partire dal prossimo 16 settembre. Gli ucraini, addirittura, potranno tastarlo con mano solamente a partire dal 30 settembre, ossia con quasi un mese di ritardo rispetto agli utenti degli altri paesi europei. Non si sa a cosa sia legato questo grosso ritardo, ma per ora esso non dovrebbe riguardare l’Italia.