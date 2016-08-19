Samsung Galaxy S7 è il più venduto del 2016

È un periodo particolarmente felice, questo, per la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Potremmo quasi dire che, per il colosso asiatico, questo 2016 sia praticamente l’anno della svolta. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, usciti nello scorso mese di marzo, hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso, forse persino imprevisto per l’analista più ottimista. E anche il Samsung Galaxy Note 7, finora, ha fatto registrare dei dati nelle prevendite che non lasciano certo scampo a nessun tipo di dubbio. D’altronde, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge si sono da subito presentati al mondo intero come due smartphone eccezionali, dotati non soltanto di una scheda tecnica estremamente importante, ma anche di alcune peculiarità speciali, come l’impermeabilità. La massiccia campagna pubblicitaria operata poi da Samsung, ed il passaparola degli utenti particolarmente soddisfatti, hanno fatto il resto. Tanto che, a quanto pare, i due nuovi Samsung Galaxy S7, ad oggi, risultano come gli smartphone più venduti, finora, in questo 2016. Andando, infatti, a dare un’occhiata alle statistiche in nostro possesso, sembra che il Galaxy S7 sia riuscito a vendere qualcosa come 11,8 milioni di unità in questi pochi mesi. Meglio ancora sarebbe riuscito a fare il Galaxy S7 Edge, la speciale variante con i lati curvi dello schermo: 13,3 sono, in questo caso, i milioni di unità che Samsung ha spedito per via delle elevate richieste. I numeri, insomma, parlerebbero di vendite complessive superiori alle 25 milioni di unità, un traguardo a dir poco eccezionale e raggiunto in pochi mesi. E che, col calo dei prezzi dovuto anche all’uscita del Samsung Galaxy Note 7, non può fare altro che aumentare in maniera ulteriore. Un grandissimo colpo per la compagnia coreana Samsung, insomma, oltre che un significativo messaggio lanciato al rivale Apple, che fra qualche settimana dovrebbe lanciare anche il proprio nuovo iPhone 7.