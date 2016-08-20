Presto Nougat su Samsung Galaxy S7 e S6

E andiamo dunque a chiudere in bellezza anche questa settimana, la terza, di fatto, di questo caldo agosto. Mese, questo, a dir poco fondamentale nell’economia del settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, in quanto, come ben sappiamo, ha visto la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 7, ultimo gioiellino di top gamma della famosa azienda sudcoreana. Come abbiamo già detto, tale phablet uscirà nativamente con il sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1, ma, stando alle ultimissime indiscrezioni riportate, dovrebbe aggiornarsi ad Android Nougat 7 già entro due o tre mesi. Destino analogo, peraltro, potrebbe essere riservato anche al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S6, oltre, naturalmente, alle loro varie revisioni (Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy S6 Edge Plus). Il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, ha esordito nello scorso mese di marzo presso il mercato internazionale della telefonia mobile, riscuotendo un successo clamoroso, forse persino insperato. Fra i tanti meriti di questo smartphone, vi è indubbiamente il fatto di aver portato in dote, al microcosmo della telefonia mobile marchiato Samsung, proprio il sistema operativo di Android Marshmallow, rivelatosi fin da subito molto fluido e performante. Tuttavia, Marshmallow potrebbe andare ben presto in pensione sia sul Samsung Galaxy S7, sia sul Samsung Galaxy S6. Certo, ad oggi, almeno stando al nostro parere, è un po’ difficile che esso possa giungere in contemporanea con l’aggiornamento che verrà distribuito per il Samsung Galaxy Note 7, anche perché, in fin dei conti, si tratta di dispositivi differenti. Tuttavia, se appare poco plausibile che Nougat possa approdare sugli smartphone di top gamma della compagnia coreana già entro due o tre mesi, è estremamente probabile che sarà disponibile già entro la fine dell’anno, magari per il periodo natalizio. O, nella peggiore delle ipotesi, dovrebbe tranquillamente essere operativo già entro le prime settimane del nuovo anno.