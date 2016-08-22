Samsung Galaxy Note 7, aperti preorder europei

In questi ultimi dieci giorni del mese di agosto, e non potrebbe essere altrimenti, continuano a giungere buone nuove circa il Samsung Galaxy Note 7, prossimo phablet di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il device, infatti, è stato già presentato agli inizi del mese, generando intorno a sé delle aspettative a dir poco altissime, merito anche del successo che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sono riusciti a collezionare dallo scorso marzo, periodo della loro immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, a ora. Il Samsung Galaxy Note 7, d’altronde, si presenta al mondo con una scheda tecnica di primissima livello, molto simile a quella del già citato Samsung Galaxy S7 Edge, al quale aggiunge inesorabilmente alcune piccole ed interessantissimi migliorie. Scanner oculare su tutti, tecnologia utile ad aumentare in modo sensibile la sicurezza dell’apparecchio. Ecco, dunque, che anche nel continente europeo, finalmente, sono stati aperti i preorder. In particolare, è stato il Regno Unito, che già da tempo ha dimostrato una certa sensibilità rispetto alla linea dei Galaxy Note (ricorderete, ad esempio, la questione delle petizioni create per portare in Europa il Samsung Galaxy Note 5), la prima a lanciare i preordini per il Samsung Galaxy Note 7. Peraltro disponibile nel ricco bundle con in dotazione il nuovo Gear VR.