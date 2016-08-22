A settembre il nuovo Samsung Galaxy Tab S3?

Quando ci siamo ormai inoltrati nella seconda metà di questo mese di agosto, accantoniamo per un momento le notizie relative al Samsung Galaxy Note 7, che ci hanno accompagnati in modo particolare nelle ultime settimane, per concentrarci, invece, su un altro apparecchio che, a quanto pare, è ormai vicino a fare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Difatti, pur se negli ultimi mesi la nostra attenzione è stata catalizzata in modo particolare sul già citato Samsung Galaxy Note 7, phablet di top gamma di sesta generazione, oltre che sui gioiellini Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, non ci siamo certamente scordati dei tablet: e, in particolare, quasi come un fulmine a ciel sereno, ecco spuntare dal nulla il Samsung Galaxy Tab S3. Il Samsung Galaxy Tab S3 sarà il nuovo modello della fortunata linea di tablet Galaxy Tab S, che già in passato ha permesso al noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung di ritagliarsi un successo più che discreto nel settore di mercato appositamente dedicato ai tablet. Pertanto, dunque, ci giungono adesso notizie sempre più credibili su una sua imminente presentazione ufficiale. In particolare, è la divisione colombiana di Samsung a sostenere che il Samsung Galaxy Tab S3 potrebbe vedere la luce entro pochi giorni, nel corso della famosa IFA di Berlino, dove la compagnia asiatica si è già resa protagonista nelle passate edizioni.