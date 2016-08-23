Ci saranno due Samsung Galaxy Tab S3?

Sono giornate, queste, particolarmente importanti per la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Giornate molto impegnative, in svariati settori relativi alla telefonia mobile. Il più grande protagonista delle ultime settimane, pare quasi inutile stare a ribadirlo, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione presentato lo scorso 2 agosto al mondo intero presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Ma, quasi insospettabilmente, negli ultimi giorni è stato un tablet a ritagliarsi gli spazi forse più importanti, grazie a diverse notizie che lo hanno riguardato: stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab S3. O meglio, forse dovremmo dire “dei” Samsung Galaxy Tab S3: le ultime indiscrezioni, infatti, sempre più forti, sostengono che saranno ben due i nuovi modelli della fortunata serie di tablet prodotti dal colosso asiatico. In particolare, sembra sempre più probabile che avremo un Samsung Galaxy Tab S3 8.0, dotato dunque di un display da 8 pollici, oltre che un Samsung Galaxy Tab S3 9.7, in possesso, quindi, di uno schermo leggermente più grande in quanto a dimensioni, vale a dire da 9.7 pollici. Ciò peraltro confermerebbe anche una tendenza che ha già permesso a Samsung, in passato, di collezionare dei buoni successi con i suoi altri tablet, preferendo proprio questi formati. Staremo a vedere, ma di certo non mancheremo di aggiornarvi in merito nei prossimi giorni.