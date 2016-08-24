Arriva il nuovo Samsung Gear S3!

Un mese a dir poco col botto. Agosto 2016, con ogni probabilità, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestita dalla compagnia sudcoreana Samsung, verrà ricordato come uno dei momenti più produttivi e più prolifici in assoluto degli ultimi anni. Lo scorso 2 agosto, e difficilmente ve ne sarete scordati, vi abbiamo già enunciato tutto lo scibile possibile circa il Samsung Galaxy Note 7, prossimo phablet di top gamma del colosso asiatico. Un device dalle prestazioni elevatissime, particolarmente atteso soprattutto nel Vecchio Continente, e capace di totalizzare dei preorder a dir poco da record. Ma non solo: anche il Samsung Galaxy Tab S3 è ormai in procinto di arrivare nei nostri mercati. E, con esso, vedrà probabilmente la luce anche un altro dispositivo: stiamo parlando, infatti, del Samsung Gear S3. Il Samsung Gear S3 altro non è che il nuovissimo smartwatch della nota azienda coreana Samsung, successore di quel Samsung Gear S2 che, nel suo mercato di riferimento, ha già collezionato, nel recente passato, dei buonissimi successi. Inizialmente si presumeva che il Samsung Gear S3 sarebbe stato presentato presso l’IFA di Berlino, in concomitanza con il Samsung Galaxy Tab S3, ma adesso pare invece che lo smartwatch godrà di un piccolo anticipo, vedendo la luce già il prossimo 31 agosto: è stata Samsung stessa, tramite varie immagini pubblicitarie, a svelare quella che possiamo tranquillamente definire come la data ufficiale della presentazione dell’apparecchio.