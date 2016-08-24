Ci saranno tre Samsung Gear S3?

Soltanto una settimana, ormai, ci separa dall’ultimo giorno del mese di agosto. Mese, questo, peraltro, capace, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, di regalarci tantissime novità, sorprese e rivelazioni tra le più assortite. Ha finalmente visto la luce, tra gli altri, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione che per l’occasione tornerà a far visita anche al Vecchio Continente. Vi abbiamo poi fornito varie novità e indiscrezioni circa il Samsung Galaxy Tab S3, nuovo tablet della compagnia asiatica. E di recente vi abbiamo anche parlato del nuovo smartwatch, il Samsung Gear S3. O, forse, sarebbe meglio dire “i” nuovi smarwatch. Come il Samsung Galaxy Tab S3, infatti, pare che saranno diversi i modelli di questa nuova linea di dispositivi targati Samsung. In particolare, è quasi certo che avremo ben tre varianti del Samsung Gear S3. Scendendo maggiormente nel dettaglio, infatti, vari rumors sostengono con certezza pressoché assoluta che avremo un Samsung Gear S3 Classic, che presumibilmente dovrebbe svelarsi come il più elegante e raffinato dell’intero lotto, con cinturini in pelle e materiali di pregio. Non mancherà, inoltre, anche il Samsung Gear S3 Explorer, che a differenza del primo dovrebbe riferirsi ad un target più sportivo e giovanile. Infine, potremmo avere anche la variante Frontier, della quale però non abbiamo grossi dettagli.