Samsung Galaxy Note 7, il video unboxing

E torniamo dunque, ancora una volta, quando ci avviciniamo ormai in modo inesorabile alla conclusione di questo mese di agosto, al grande protagonista delle ultime settimane di casa Samsung. Il Samsung Galaxy Note 7, ormai, è sempre più sulla bocca dei maggiori esperti e appassionati del settore della telefonia mobile.
Lo stesso colosso asiatico, naturalmente, tiene in modo particolare a sponsorizzare al meglio delle proprie possibilità l’ultimissimo gioiellino di top gamma
. Ecco, pertanto, che sul proprio canale ufficiale di YouTube
, Samsung ha pubblicato lo speciale video unboxing
che svela le migliori caratteristiche di questo celebratissimo device.
Per la vostra gioia, qualche riga più sotto potrete visionare da voi il video. Per il resto, “nihil novi sub sole”, in quanto le caratteristiche e peculiarità che vengono enunciate sono praticamente tutte quelle di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso di questi ultimi mesi. Dal video unboxing, infatti, scopriamo il contenuto della confezione
: oltre all’ovvio Samsung Galaxy Note 7, non manca ovviamente la S Pen, insieme ad un paio di auricolari, alla chiavetta metallica utile per aprire lo scomparto adibito all’inserimento della scheda SIM e della scheda Micro SD, ed al cavetto per la ricarica veloce con relativa presa.
Viene inoltre ricordato che, in partenza, il Samsung Galaxy Note 7 è disponibile in quattro differenti colorazioni
: alle più classiche Silver Titanium, Black Onyx e Gold Platinum, si affianca anche la speciale Blu Corallo, dalle tinte molto delicate ed eleganti.
Confermato anche il display da 5,7 pollici con lati curvi
, particolarmente resistente ad urti e graffi. Non manca l’accento sulle peculiarità più chiacchierate del Samsung Galaxy Note 7: lo scanner oculare su tutti, noto ufficialmente come “iris camera
” (camera dell’iride, posta di fianco alla fotocamera anteriore del dispositivo), ma anche l’impermeabilità
, che protegge l’apparecchio da eventuali infiltrazioni di acqua. La tecnologia relativa alle due fotocamere (da 12 megapixel e da 5 megapixel) è la Dual Pixel
già utilizzata nel Samsung Galaxy S7 e nel Samsung Galaxy S7 Edge.
Tra le altre caratteristiche cui si presta particolare attenzione, il fatto che il Samsung Galaxy Note 7 risulti ancora più sottile e leggero (pesa appena 169 grammi
), che supporta la ricarica veloce e, per la prima volta, è dotato della USB Type C
.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch/?v=66mBXrOsbYc[/embed]