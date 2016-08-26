Samsung Galaxy Note 7, miglior phablet di sempre?

L’attesa intorno al Samsung Galaxy Note 7 si fa sempre più spasmodica ogni giorno che passa. Quando ci avviamo ormai alla conclusione di questo caldo mese di agosto, che ha visto la presentazione ufficiale del device in questione, ci avviciniamo a grandi passi anche verso l’immissione ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile del glorioso phablet di sesta generazione. Phablet che alcuni hanno già definito come il migliore di sempre. Per phablet, per chi non lo sapesse, viene inteso un dispositivo telefonico a cavallo tra uno smartphone e un tablet. Ossia un telefono cellulare dalle dimensioni particolarmente importanti, grazie al quale poter svolgere agevolmente le funzioni di un computer portatile. Molti esperti e addetti ai lavori, già da qualche giorno, hanno avuto la possibilità di testare con mano il Samsung Galaxy Note 7, e in parecchi sono rimasti entusiasti dall’esperienza. In particolare, due vere e proprie autorità del settore, come Dan Seifert e Chris Velcazo, non si sono certo risparmiati in quanto a complimenti, esaltando le migliori caratteristiche e peculiarità del nuovissimo device dalle elevate prestazioni del colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Tanto Seifert quanto Velcazo, infatti, non hanno lesinato sulle grandi qualità del Samsung Galaxy Note 7, da loro definito come il miglior phablet mai concepito per svariati motivi: in particolare, nelle loro recensioni, l’apparecchio viene dipinto come particolarmente ergonomico e facile da utilizzare nonostante le dimensioni possano apparire ingombranti. Molto risalto, ovviamente, viene dato anche alle caratteristiche tecniche: se, ad esempio, si può soprassedere sulla effettiva utilità dello scanner dell’iride (che rappresenta comunque un valore aggiunto), tutto il resto è a dir poco eccezionale, riprendendo la già fortunata linea inaugurata con Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. La nuova S Pen, inoltre, capace di svolgere numerose funzioni, è praticamente la classica ciliegina sulla torta per il Samsung Galaxy Note 7.