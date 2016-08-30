Samsung Galaxy Note 7, recensioni strabilianti

Il Samsung Galaxy Note 7, senza ombra di dubbio, è il grande protagonista, fermo restando al settore tecnologico della telefonia mobile, di questi ultimi mesi. E in questi giorni, in particolare, sta praticamente catalizzando su di sé tutte le luci della ribalta. Ciò avviene, naturalmente, per svariati motivi: innanzitutto il Samsung Galaxy Note 7 uscirà anche nel Vecchio Continente, riportando con successo in Europa la formula del Galaxy Note, che aveva saltato la generazione precedente. E, soprattutto, per via di una scheda tecnica di livello praticamente esagerato: sposando la linea tracciata con incredibile successo dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, il Samsung Galaxy Note 7 esordisce sul mercato con una fama capace persino di precederlo, apportando alcune interessanti innovazioni (scanner dell’iride ed S Pen su tutti) ad un comparto già ben collaudato dagli smartphone di settima generazione della compagnia sudcoreana. Ecco perché, immesso su alcuni mercati (specialmente in America e in Asia) già da qualche giorno, il Samsung Galaxy Note 7 è già stato promosso a pieni voti. Le prime recensioni, in particolare, paiono superare anche le previsioni più ottimistiche, risultando a dir poco entusiastiche. Il Samsung Galaxy Note 7 viene infatti descritto come il miglior phablet mai realizzato, e l’accento viene posto sui suoi tantissimi punti di forza. Vedremo se, come sembra probabile, tale destino gli verrà riservato anche in Italia.