Samsung Galaxy Note 4, delude aggiornamento

Un noto proverbio sostiene che ogni rosa ha le proprie spine: detto che, in questo periodo particolarmente importante per la nota azienda tecnologia asiatica Samsung, pare calzare proprio a pennello. Nel corso di questi ultimi mesi, infatti, Il colosso sudcoreano sta vivendo un momento estremamente prolifico, forse addirittura il più importante della sua storia, fermo restando al settore della telefonia mobile. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, già capaci, nello scorso mese di marzo, di realizzare un successo incredibile, stanno per vedere al proprio fianco il Samsung Galaxy Note 7, il device forse più atteso degli ultimi anni, e capace già di strappare consensi a scena aperta. Quasi inevitabile, quindi, che in questo contesto entusiastico, arrivi la nota stonata del Samsung Galaxy Note 4. Pur essendo un apparecchio telefonico capace ancora oggi di difendersi egregiamente, il Samsung Galaxy Note 4, purtroppo, sta iniziando a scivolare ai margini del progetto della compagnia coreana, e purtroppo difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti. Il phablet, infatti, è ormai superato da ben due generazioni, iniziando a risultare obsoleto e poco efficace se paragonato ai propri successori. E così, ecco che arriva anche la delusione dell’ultimo aggiornamento, che risponde al pacchetto N910FXXS1DPH1. Update, questo, contenente la patch di sicurezza del mese di agosto, e che avrebbe dovuto apportare alcune modifiche piuttosto importanti. Invece, stando ai primi feedback ricevuti, a seguito dell’aggiornamento permangono ancora numerosi problemi irrisolti. Che, si spera, possano essere corretti con un nuovo aggiornamento.