Samsung Galaxy On7 riceve certificazione FCC

Nel corso di questi ultimi mesi, vi abbiamo letteralmente tartassati di notizie e indiscrezioni riguardanti il nuovo apparecchio telefonico dalle alte prestazioni della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, infatti, è ormai pronto a realizzare il proprio glorioso esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, dopo aver già messo piede, con enorme successo, presso alcuni paesi in America e in Asia. Il 2 settembre arriverà anche in Europa, e, stando alle prime previsioni, potrebbe addirittura realizzare un clamoroso record di vendite. In tutto questo parlare, pertanto, sembra quasi normale che un device considerato “minore”, come il nuovo Samsung Galaxy On7, sia passato quasi inosservato. Samsung Galaxy On è una delle più recenti linee di smartphone e apparecchi telefonici della sterminata scuderia del colosso asiatico Samsung. E già da qualche tempo, in questo senso, si vocifera di un’uscita sempre più imminente di una revisione del Samsung Galaxy On7, ovviamente nel modello del 2016. Ebbene, dopo aver ricevuto, alcuni giorni fa, la certificazione TEENA, il nuovo Samsung Galaxy On7 ha ricevuto anche la certificazione FCC. Novità, questa, particolarmente interessante, e che farebbe ben capire come questo smartphone sia ormai prossimo ad esordire nuovamente sul mercato. Al momento, tuttavia, non siamo in grado di fornirvi molte novità circa la sua probabile scheda tecnica. Quel che pare certo, e in tal caso sarebbe sicuramente un bel colpo, è che questo device sarà dotato di una batteria da 3300 mAh, davvero molto elevata e capace di garantire una notevole autonomia.